«Динамо» смяло «Зенит» — титул без поражений в финале

Московское «Динамо» стало чемпионом России по волейболу сезона-2025/2026, завершив финальную серию без поражений.
Решающий матч прошёл 27 апреля в Москве. Хозяева обыграли «Зенит» Казань со счётом 3−0 по партиям — 27:25, 25:23, 25:13.
Финальная серия велась до трёх побед и завершилась всухую. Во всех трёх встречах сильнее оказались москвичи.
По итогам турнира «Динамо» заняло первое место, «Зенит» стал серебряным призёром. Для столичного клуба это пятый титул и первый с сезона-2021/2022.
Соперником в финале был один из самых титулованных клубов страны, доминировавший в предыдущие годы. Победа «Динамо» прервала эту серию и стала первой, когда команда обыграла казанцев в финале за золото.
Команду возглавляет Константин Брянский. Этот титул стал для него третьим во главе клуба.
Несмотря на общий счёт серии, отдельные партии проходили в равной борьбе. В третьем сете решающего матча «Динамо» резко увеличило преимущество и завершило встречу с крупным отрывом.
Победа зафиксировала возвращение московского клуба на вершину российского волейбола после нескольких сезонов без титула.
