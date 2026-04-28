Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» смяло «Зенит» — титул без поражений в финале

Московское «Динамо» стало чемпионом России по волейболу сезона-2025/2026, завершив финальную серию без поражений.

Решающий матч прошёл 27 апреля в Москве. Хозяева обыграли «Зенит» Казань со счётом 3−0 по партиям — 27:25, 25:23, 25:13.

Финальная серия велась до трёх побед и завершилась всухую. Во всех трёх встречах сильнее оказались москвичи.

По итогам турнира «Динамо» заняло первое место, «Зенит» стал серебряным призёром. Для столичного клуба это пятый титул и первый с сезона-2021/2022.

Соперником в финале был один из самых титулованных клубов страны, доминировавший в предыдущие годы. Победа «Динамо» прервала эту серию и стала первой, когда команда обыграла казанцев в финале за золото.

Команду возглавляет Константин Брянский. Этот титул стал для него третьим во главе клуба.

Несмотря на общий счёт серии, отдельные партии проходили в равной борьбе. В третьем сете решающего матча «Динамо» резко увеличило преимущество и завершило встречу с крупным отрывом.

Победа зафиксировала возвращение московского клуба на вершину российского волейбола после нескольких сезонов без титула.

Читайте также: Россия вырвала победу — ватерполистки обыграли Китай в финале.