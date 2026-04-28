Топ-менеджера «Яндекса» нашли погибшим: что произошло во время рыбалки на Волге

Топ-менеджера «Яндекса» Сергея Лойтера нашли погибшим. Поиски известного волгоградского застройщика Александра Назарова продолжаются. До этого сообщалось, что мужчины пропали во время рыбалки в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Поиски Назарова продолжаются, Лойтер найден погибшим», — сказал собеседник.
До этого в региональном главке внутренних дел рассказали, что четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже, по информации Западного межрегионального управления Следственного комитета на транспорте, тела троих рыбаков были обнаружены, поиски четвертого ведутся.
Уголовное дело по факту гибели мужчин возбудило следственное управление СК на транспорте. Статья — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В такую непогоду выходить в акваторию реки было просто смертельно опасно.
Напомним, поисковая операция началась в пятницу, 24 апреля, сразу после исчезновения маломерного судна с рыбаками у поселка Светлый Яр. Через некоторое время удалось найти частично затонувшую лодку, но без рыбаков.
Спустя три часа после начала поисков в камышах нашли тело одного из рыбаков. Где была лодка и трое других мужчин, по-прежнему непонятно. На Волжской ГЭС пиковые сбросы, Волга разлилась широко, течение бешеное. Полиция расширила радиус поисковой операции, к ней привлекли водолазов и дроны.
Отметим, 24 апреля в Волгоградской области с самого утра разбушевался сильный ветер. Накануне спасатели публиковали экстренное предупреждение. Просили не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, по возможности сидеть дома. Навигацию на Волге не закрывали, но уже с самого утра стали приходить новости о происшествиях в акватории.
