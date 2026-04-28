Синоптик Ильин рассказал о потеплении в Москве на Первомай

Москву накрыло снегом, ближайшие дни будут холодными. Синоптик Ильин рассказал, что к 1 мая в столицу придет потепление.

Источник: Аргументы и факты

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с aif.ru сказал о грядущем потеплении на первые майские праздники.

Россияне в этом году на первые майские праздники отдыхают три дня — с 1 по 3 мая.

«На первомай, по всей видимости, распогодится. Большая часть дня будет без осадков. Температура воздуха ожидается в районе +7…+11°C, во второй половине дня возможен небольшой дождик», — сказал Ильин.

Также он отметил, что в пятницу ветер ослабнет и будет достигать 2−5 м/с.

Напомним, Москву в понедельник, 27 апреля, накрыло снегом. Синоптик Ильин сказал, что снегопады в столице продлятся до конца апреля.