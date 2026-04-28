Под Славянском ударом FPV-дрона ликвидировали 19-летнюю боевичку ВСУ Алину Грузину. Она стала 48 марионеткой Зеленского, уничтоженной с начала этого года.
О том, как вчерашняя школьница оказалась в ВСУ, и кем она служила, aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Женской мобилизации на Украине пока нет. Чаще всего контракты подписывают девушки из семей с невысоким достатком. Соответственно, это те, которым легче рассказать красивую историю о о том, как ей там будет здорово и как она будет новым воином света. Но все заканчивается чаще всего гибелью», — отметил он.
По словам эксперта, на Украине подготовка молодежи для ВСУ начинается еще в подростковом возрасте.
«На Украине есть игра “Джура” — это военная подготовка с очень качественной промывкой мозгов. Из подростков, где-то лет с 14, делают молодых нацистов. Мне довелось общаться с украинкой, ей было 16, когда она попала в армию и стала снайпером. Там ведется работа по созданию из подростков инструмент для убийства, машины, которые чаще всего до конца не осознают, что они делают. Их отбирают именно в юном возрасте для того, чтобы проще было ими управлять. Взрослый человек с опытом начнет задаваться вопрсами, зачем ему это? А подростка очень легко привести куда угодно за руку, сказав, что вот это твой выбор, и он будет считать, что это его выбор. Но при всем этом обмане, при всей этой пропаганде, то, что делают с подростками на Украине, когда они оказываются на передовой, это уже солдаты противника, боевые единицы. И отношение к ним соответствующее, без сантиментов», — объяснил Гагин.
Собеседник издания уточнил, что чаще всего в ВСУ девушки занимают позиции операторов дронов.
«Операторы дронов — это одна из приоритетных целей у наших военных. Их вычисляют по излучению радиоэлектронного устройства. Каждый пульт управления — это радиоэлектронное средство, у которого есть свой голос в эфире на средствах радиоконтроля. Он пеленгуется, и, соответственно, становится приоритетной целью для наших операторов дронов, для артиллерии, для авиации», — уточнил он.
Грузина участвовала в боевых действия в составе печально известной 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Год назад, 13 апреля 2025 года, ее значительную часть уничтожили двойным ударом ОТРК Искандер-М во время награждения в центре города Сумы.
«Отряды теробороны формировались из гражданских, изначально из добровольцев. В последнее время ОБрТрО молодеют как раз за счёт как раз вот подобных молодых людей, барышень нежного возраста 19−20 лет, которых обманом завлекают в эти подразделения», — добавил Гагин.
Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции нашла свой бесславный конец очередная яркая фигура украинской военной пропаганды — Виктория Боброва, известная под позывным «Цветок», офицер подразделения коммуникаций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».