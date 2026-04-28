Под Хабаровском школьники высадили «Сад памяти» вместе с боевыми офицерами

Ученики школы села Корсаково стали участниками международной акции «Сад памяти» — теперь на территории учебного заведения будут расти деревья, посвященные воинам-связистам, погибшим на поле боя. Организовать высадку помогли боевые офицеры 106-й бригады связи Восточного военного округа, которые приехали к ребятам не с лекцией, а с саженцами и живыми историями о подвигах сослуживцев, сообщает hab.aif.ru.
Каждое высаженное дерево получило свое посвящение. Ребята узнали о героизме связистов, которые под огнем обеспечивали координацию войск, а в ответ рассказали о своих отцах и дедах, участвующих в специальной военной операции. Получился не просто урок патриотического воспитания, а искренний разговор между поколениями — без формализма и казенных речей.
«Школьники активно подключились, особенно когда услышали о героических подвигах воинов. Военные рассказали, насколько важно ухаживать за саженцами и хранить память. Младшеклассники, узнав о событии, тоже вышли во двор, чтобы своими глазами увидеть, как рождается живой памятник», — поделилась в беседе с hab.aif.ru руководитель благотворительного фонда «Мы Едины» Светлана Изотова.
Теперь у школы села Корсаково есть собственный «Сад памяти», за которым дети будут ухаживать и о котором будут рассказывать другим ребятам. Акция уже размещена на всероссийском сайте «Сад памяти», а значит, скромное сельское мероприятие стало частью большого народного движения.
В планах у организаторов — продолжать сотрудничество с военными. Как намекнула общественница, идеи уже есть, но подробности пока не раскрываются. Саженцы тем временем приживаются, и через несколько лет эти деревья будут шуметь под мирным небом, напоминая всем, кто проходит мимо, какой ценой это небо досталось.