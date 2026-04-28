Спикер Заксобрания Красноярского края в День российского парламентаризма принял участие в Совете законодателей

В Санкт-Петербурге 27 апреля прошло заседание Совета законодателей России при Федеральном Собрании. В этот день 120 лет назад начала работу первая в истории страны Государственная Дума. В заседании принял участие спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.
Законодатели рассматривали меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула значимую роль региональных парламентов, которые работают не только в рамках повестки субъектов Федерации, но и обладают конституционным правом законодательной инициативы на федеральном уровне. Первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков заявил, что органы власти на всех уровнях проводят последовательную работу, направленную на укрепление многонационального государства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что в этом году вступила в силу новая стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. «Впервые в Стратегии предусмотрен отдельный раздел, посвящённый государственной национальной политике в регионах. Субъектам РФ рекомендовано разработать свои региональные планы по её реализации», — сказала вице-премьер.
Комментируя итоги обсуждения, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко подчеркнул: «Россия — удивительная страна, которая является многонациональной и многоконфессиональной. При этом, как говорилось на сегодняшней встрече, внешние силы пытаются сеять рознь. Именно поэтому на законодательном уровне вырабатываются конкретные решения: усиление просветительской работы среди молодёжи, поддержка традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие национально-культурных автономий и совершенствование законодательства в сфере межнациональных отношений. В нашем крае накоплен большой опыт в этом направлении. На региональном уровне принимаются решения, которые защищают мир и согласие в обществе, способствуют равноправию всех народов и сохранению их культур. Уверен, что только через диалог, уважение и совместную работу мы сохраним и приумножим главное богатство нашей страны — её сплочённый и сильный народ».