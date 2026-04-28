Ещё один участник «банды Малиновского» получил срок за драку и хулиганство

Его приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

В Красноярске вынесли приговор очередному участнику организованной преступной группировки «банда Малиновского». 25-летнего мужчину признали виновным в хулиганстве и приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщили в краевой прокуратуре.

Как установил суд, в феврале 2023 года он по указанию одного из лидеров банды приехал к фитнес-центру «Гараж» для участия в «разборке». Сообщники сняли номера с машин, надели маски, взяли кастет и нож, а затем напали на двух мужчин, выходивших из спортзала, нанеся им множество ударов. Поводом стала переписка одного из потерпевших в соцсетях с женой человека из окружения Малиновского. Второй пострадавший оказался рядом и попал под раздачу.

Через месяц осуждённый отметился ещё одним преступлением — в клубе «Томми Хаус» он подрался с посетителем из-за девушки Малиновского. Охрана вывела всех на улицу, где конфликт продолжился уже с участием самого главаря. Подсудимый, которого лично уже не касалась ссора, нанёс несколько ударов предполагаемому обидчику в общественном месте.

Вину молодой человек не признал, заявив о непричастности к группировке, однако фактические обстоятельства произошедшего не оспаривал.

На данный момент из его подельников девять уже осуждены, один ожидает суда, ещё один находится в розыске.

Ранее мы сообщали, что пять членов «банды Малиновского» получили сроки за разбой на бизнесменов.