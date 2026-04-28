Porsche помог жителю Красноярского края выиграть в лотерею

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Житель Красноярского края выиграл 5,5 миллионов рублей в лотерею после того, как увидел зеленый кроссовер Porsche, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«Строитель из Красноярского края Дмитрий выиграл 5,5 миллионов рублей в лотерею “Большая 8”. Предвестником удачи стал неожиданный “знак” — зеленый спортивный кроссовер, который он увидел всего за час до выигрыша», — рассказали в пресс-службе.
«Дмитрий подвозил знакомого, когда мимо них проехал автомобиль зеленого цвета — Porsche Macan. Спутник отметил, что его родственник выиграл такую машину в лотерее, и разговор неожиданно перешел к теме удачи. Сам Дмитрий признался, что раньше ему “не особо везло”, — добавили в пресс-службе.
После этой поездки мысль о покупке билета у победителя возникла сама собой. Спустя короткое время он зашел в приложение оператора лотерей, где на счету оставалось около 500 рублей, и приобрел один билет. При выборе чисел Дмитрий ориентировался на любимые цифры и даты рождения себя и супруги.
Когда счастливчику пришло уведомление о выигрыше, он даже не сразу его проверил — решил, что речь идет о небольшой сумме, отметили в компании.
Строитель также рассказал, что незадолго до этих событий в семье обсуждали необходимость расширения жилплощади: подрастающим детям нужны отдельные комнаты. «Теперь выигрыш позволит приблизиться к этой цели. Дмитрий также отмечает, что многое зависит от внутреннего настроя: по его наблюдениям, в периоды хорошего настроения шансы на удачу повышаются», — заключили в компании.