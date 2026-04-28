У фильма по книге умершей красноярской писательницы Анны Джейн будет продолжение

Мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по книге красноярской писательницы Анны Джейн, получит продолжение. Дистрибьютор картины «Атмосфера кино» официально анонсировал экранизацию второй части дилогии — «По осколкам твоего сердца». Сейчас команда готовится к съемкам, дата выхода пока не объявлена.
Первый фильм вышел в прокат 26 марта. Его посмотрели более 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы превысили 860 миллионов рублей — это шестой результат среди проектов этого года. Бюджет составил 300 миллионов рублей, из них 20 миллионов — безвозвратная поддержка Фонда кино.
На «Кинопоиске» у картины рейтинг 7,2 на основе 125,5 тысяч оценок. У поклонников творчества писательницы Анны Джейн фильм вызвал неоднозначную реакцию, однако у киноленты появились собственные фанаты, в том числе и из других стран.
«Первая часть дилогии рассказала историю старшеклассницы Полины и загадочного Барса, чьи отношения начались как игра, но быстро превратились в настоящие чувства. История любви, столкнувшаяся с давлением школы, семьи и обстоятельств, нашла отклик у широкой аудитории. Во второй части зрителей ждет развитие этой эмоциональной линии — более глубокое погружение в характеры героев, новые испытания и драматические повороты, знакомые поклонникам книжной серии», — сообщает дистрибьютор картины.
Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.
