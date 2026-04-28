Иск прабабушки отклонен — решение опеки оставили в силе

РИА Новости сообщает, что Новгородский районный суд признал законным решение органов опеки о передаче двухлетнего ребенка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева.
Суд рассматривал иск 65-летней Ольги Адамович, которая требовала отменить распоряжение о назначении опекуна над ее правнучкой. Заседание проходило в закрытом режиме и завершилось поздно вечером.
По итогам разбирательства суд отказал в удовлетворении требований. Решение пока не вступило в законную силу.
Дело связано с событиями января, когда в Сольцах погибла мать девочки, после чего ребенок остался без попечения. Прабабушка обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка, однако позже ей сообщили, что девочка уже находится в другой семье.
По словам заявительницы, представители опеки предлагали ей отказаться от оформления опеки. При этом, как утверждается, на ребенка претендовал местный чиновник.
Следственное управление по региону возбудило уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении сотрудников администрации, принимавших решение об опеке.
