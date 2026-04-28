Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения определило даты летних каникул в российских школах

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства просвещения РФ, летний отдых для учеников стартует 27 мая и продлится до конца августа.

Источник: НДН.ИНФО

В ведомстве подчеркнули, что школы могут вносить изменения в расписание каникул в соответствии с местными условиями. В период каникул для детей будут организованы пришкольные лагеря, детские центры, а также различные мероприятия, включая конкурсы, мастер-классы, игры и спортивные активности.

«Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития», — сказал агентству министр Сергей Кравцов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске обнародовали список разрешённых предметов для ЕГЭ-2026. Татьяна Картавых.