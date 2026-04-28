Волгоградцам советуют не высаживать рассаду на дачах до майских

— Моя бабушка, коренная жительница Антиповки, работала в совхозе и занималась прополкой арбузов. Мы же помогали, чем могли, — рассказывает фермер Елена Ковалева. — Позже совхоз начал давать паи труженикам села. Немного — по 15−20 соток, которые люди обрабатывали руками. Уже студенткой я традиционно приезжала к бабушке 9 мая и после парада отправлялась сажать арбузы. Это был наш закон. Кстати, мы до сих пор начинаем посадку в День Победы.