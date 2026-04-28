В Москве в ближайшие дни прогнозируют гололедицу и «снежную кашу»

На московских дорогах в ближайшие дни ожидаются гололедица и снежная каша.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Гололедица и «снежная каша» на дорогах прогнозируются в ближайшие дни в столице, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Москве высота снега достигла 12 сантиметров, что побило рекорд 55-летней давности.

«В ближайшие дни в столице прогнозируются гололедица и “снежная каша” на дорогах, так как снег быстро таять не будет. Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до −2 градусов», — объяснила синоптик.

По мнению синоптика, в ближайшее время снежный покров может прибавиться ещё на пять сантиметров за сегодняшний день и завтрашнюю ночь.