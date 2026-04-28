Трамп нарушил негласный протокол на встрече с Карлом III в США

Согласно правилам, третьим лицам запрещается инициировать любые физические контакты в отношении королевских особ.
При этом отмечается, что сам Трамп хотел лишь поприветствовать монарха и продемонстрировать ему свое расположение.
— Трамп потрогал короля за плечо в знак расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой, — добавили в материале.
Король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходит на фоне обострения отношений между странами.
До этого в СМИ утверждали, что Карл III не планирует встречаться с жертвами финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего визита. Изначально на этом настаивала конгрессмен Ро Кханна.
Тем временем жертвы Эпштейна подали иск к правительству США и технологическому гиганту Google. Поводом для обращения в суд стало разглашение личной информации пострадавших в документах.