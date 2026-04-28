Трамп пренебрег неписаным правилом: он коснулся короля Карла III

Президент США после ЧП на торжественном ужине подверг критике телеведущего Джимми Киммела. Тот сравнил жену Дональда Трампа Меланию со вдовой. Американский лидер призвал уволить телеведущего из Disney и ABC. Дональд Трамп иронично отметил, что Джимми Киммел сделал в своем шоу «действительно шокирующее заявление». Он назвал слова телеведущего «отвратительным призывом к насилию». Дональд Трамп также констатировал, что такие высказывания находятся за гранью допустимого. В своих шоу Джимми Киммел позволяет себе громко и жестко заявлять о подобных вещах, что уже стало нормой для зрителей, с осуждением написал президент США.