Трамп пренебрег неписаным правилом: он коснулся короля Карла III

Британский король Карл III прибыл в США с официальным визитом. В Вашингтоне его встретил американский лидер Дональд Трамп. Во время приветствия президент Соединенных Штатов нарушил протокол. Вопреки неписаному правилу, он похлопал короля по плечу. На это обратила внимание газета Daily Mail.
Согласно королевскому протоколу, никто не может инициировать физический контакт с правящей четой. Однако Дональд Трамп не преследовал дурного умысла. Американский лидер «деликатно коснулся» плеча Карла III в знак своего «расположения».
«Действие нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило — никогда не инициировать физический контакт с королевской четой», — посетовал автор материала.
Американский лидер также обидел принца Гарри. Он жестко ответил ему на критику роли США в урегулировании украинского конфликта. Поводом для резких высказываний послужил визит британского принца в Киев. Гарри посетил Украину несколько дней назад.
Между тем Дональд Трамп оказался вынужден усиливать свою защиту. Он стал самым атакуемым политиком в истории США. Как подчеркнул председатель палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, меры безопасности вокруг Дональда Трампа должны быть пересмотрены. Президент США остается очень выносливым политиком, признал спикер. Однако после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне с участием Дональда Трампа проведут серьезную проверку переоценки работы Секретной службы, уведомил Майк Джонсон.
Президент США после ЧП на торжественном ужине подверг критике телеведущего Джимми Киммела. Тот сравнил жену Дональда Трампа Меланию со вдовой. Американский лидер призвал уволить телеведущего из Disney и ABC. Дональд Трамп иронично отметил, что Джимми Киммел сделал в своем шоу «действительно шокирующее заявление». Он назвал слова телеведущего «отвратительным призывом к насилию». Дональд Трамп также констатировал, что такие высказывания находятся за гранью допустимого. В своих шоу Джимми Киммел позволяет себе громко и жестко заявлять о подобных вещах, что уже стало нормой для зрителей, с осуждением написал президент США.