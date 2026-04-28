В столичных госветклиниках увеличился спрос на вакцинацию питомцев

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рост спроса на услугу по вакцинации питомцев наблюдается в столичных госветклиниках. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
«В апреле 2026 года мы видим еще больший рост спроса на услугу по вакцинации питомцев, сейчас она лидирует с большим отрывом. Специалисты госветслужбы в марте вакцинировали 22 тыс. питомцев, а в апреле уже около 30 тыс.», — рассказал Сауткин.
По его словам, весной многие владельцы спешат защитить питомцев от бешенства и инфекций, подготовиться к поездке на дачу и к сезону отпусков.
Председатель столичного комитета ветеринарии добавил, что в пятерку самых популярных услуг в первом квартале 2026 года также вошли: первичный прием ветврача, в том числе узкопрофильного; введение лекарственных препаратов; получение ветеринарных сопроводительных документов и такие услуги, как УЗИ и лабораторные исследования крови.