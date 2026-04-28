Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отчитался перед городскими депутатами за работу в 2025 году

В Хабаровске состоялся ежегодный отчет мэра краевого центра перед городской думой. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, сенатор Совета Федерации Виктор Калашников, депутаты краевого и городского парламента, а также общественники. В начале доклада Сергей Кравчук отметил, что усилия администрации города сконцентрированы на тех приоритетах, которые задают президент Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Сергей Анатольевич остановился на состоянии ключевых отраслей экономики: транспортная инфраструктура, включая общественный транспорт, городская среда и благоустройство, жилищное строительство, образование и других.
— Активно строится жилье, социальные объекты, создаются места для работы, отдыха, осваиваются ранее незастроенные территории, ремонтируются дороги, обновляется транспорт. Только за 2025 год на выполнение 20 мероприятий привлечено 27 млрд рублей. 80 процентов — это частные инвестиции, из которых основная доля приходится на жилую застройку новых микрорайонов «№ 6 и 7», «Ореховая сопка», «Переулок Брянский», — сообщил мэр.
Сергей Анатольевич напомнил, что в Хабаровске реализуется мастер-план развития города, главная цель которого — повышение качества жизни хабаровчан. И особую роль в реализации мероприятий мастер-плана играют национальные проекты. За все время участия в нацпроектах администрацией города реализовано более 70-ти мероприятий в различных сферах. Расходы из всех бюджетов составили около 15 миллиардов рублей.
На особом контроле администрации города и лично мэра — реновация Амурского и Уссурийского бульваров. Как сообщил в своем докладе Сергей Кравчук, в мае этого года начнутся работы по первому этапу: на Уссурийском бульваре от Пушкина до Шеронова; на Амурском бульваре — от железнодорожного вокзала до Дикопольцева. На Уссурийском бульваре за счет средств частных инвесторов будет создан сквер дружбы между Хабаровском и Могилевом (Республика Беларусь).
Одной из приоритетных отраслей было и остается образование. Так, свыше 50% расходов бюджета города направляется на образование (в 2025 г. было направлено 56%). Как результат — хабаровские школьники занимают высокие призовые места на краевых и всероссийских олимпиадах по разным предметам, что является прямым следствием улучшения образовательной инфраструктуры.
— В городе появился лицей на 800 учащихся, 4 детских сада на 840 мест, современные стадионы, «умные» спортивные площадки, физкультурные комплексы, — перечислил глава города. — В настоящее время мы строим сразу три детских сада на 770 мест: два по национальному проекту «Семья»; и один — по концессии на улице Служебной. Это первый в городе сад «полного цикла» — от ожидания ребенка до школы. Аналогов в Хабаровске нет, и за созданием таких учреждений будущее. Отдельное спасибо от хабаровчан нашему губернатору Дмитрию Викторовичу за принятое решение по строительству еще трех школ в микрорайонах Южный, Ореховая сопка, Строитель и семи детских садов на территории города.
Остановился Сергей Анатольевич на акциях, приуроченных ко Дню города. Здесь тоже четко прослеживается следование приоритетным государственным задачам. Акция «Расти здоровым, малыш!» направлена на поддержку семей с детьми. Напомним, каждая семья, в которой в День города родится малыш, может участвовать в розыгрыше 1 млн рублей, а также получить сертификат на 50 тысяч рублей.
На улучшение демографической обстановки в городе администрация работает по нескольким направлениям. Не только на поддержку рождения новых хабаровчан, но и на увеличение продолжительности жизни уже родившихся горожан. Так, в Хабаровске люди старшего поколения вовлечены в волонтерство, здоровый образ жизни через проект «Активное долголетие». Серебряные волонтеры вместе с молодежью на добровольческих началах помогают участникам и ветеранам СВО. В минувшем 2025 году, объявленным президентом России Годом защитника Отечества, это было особо значимо.
— Наши герои защищают суверенитет России и наш долг и ответственность оказать им и их семьям всестороннюю помощь и поддержку. К выполнению задачи мы относимся особенно внимательно, разработана многоуровневая система помощи, — подчеркнул мэр Хабаровска. — Участникам специальной военной операции и членам их семей оказывается 18 мер поддержки, из них 8 — за счет средств местного бюджета. Всего с начала СВО на социальную поддержку из бюджета города направлено свыше 360 миллионов рублей.
В минувшем году была введена новая выплата, которая сразу стала одной из востребованных, — родственникам компенсируют проезд к месту нахождения бойца. А для того, чтобы помощь была по-настоящему адресной и своевременной за каждой семьей участника СВО закреплен куратор из городской администрации. Он помогает решать множество бытовых вопросов. Сергей Анатольевич сообщил, что соцблоку им поставлена задача: до 1 июля 2026 года открыть муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей. Помимо поддержки в тылу, Хабаровск поддерживает и бойцов «за ленточкой». За счет средств городского бюджета оказана поддержка на более чем 310 млн рублей. Двадцать с лишним хабаровских предприятий производят продукцию для нужд армии. Строительство жилья тоже является одной из ключевых задач. Так, по информации мэра, за три года введено в эксплуатацию порядка 1,2 млн квадратных метров жилья. В этом году планируется сдать 400 тыс. кв. м.
— Простимулировать спрос на жилье позволит программа «Дальневосточная ипотека», которая продлена по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина до 2030 года, а также программа «Доступное арендное жилье на Дальнем Востоке», — уточнил мэр.
Большая работа проделана совместно с правительством Хабаровского края по расселению аварийного жилья: по первой программе 1737 человек получили благоустроенные квартиры, по второй — до конца 2026 года будут предоставлены еще 859 квартир. Сергей Анатольевич подчеркнул, что без краевого финансирования и личной поддержки губернатора Дмитрия Демешина это было бы невозможно.
Эффективным механизмом при расселении ветхого жилья стала программа комплексного развития территорий (КРТ). За счет инвесторов расселено 713 квартир, в планах — расселение 1226. На данный момент в городе 28 КРТ, идет работа по формированию еще 13. В связи с активным ростом города улучшение и развитие дорожной инфраструктуры становится особенно важной задачей. В 2025 году было отремонтировано 33 дорожных объекта в разных районах города. В целом, за последние 3 года восстановлено 74 километра дорог, в том числе 15 километров в 2025 году. На обеспечение дорожной деятельности из городского бюджета в 2025 году было выделено в полтора раза больше средств, чем в 2024.
— На этот год в планах среди масштабных работ — завершить реконструкцию проспекта 60-летия Октября и провести ремонт развязки от проспекта до улицы Юности, также выполнить реконструкцию Шеронова с заменой трамвайных путей, ремонт Серышева и Запарина, — добавил Сергей Кравчук.
Жители и гости города видят поэтапное обновление остановок общественного транспорта. Эта работа будет продолжена. Развитие предпринимательства стало еще одним пунктом в докладе мэра Хабаровска. Несмотря на объективные изменения в экономической обстановке, в городе растет количество субъектов МСП — на 3% год к году, сейчас их 35 700 единиц. Эти предприятия формируют около 35% поступлений в городской бюджет.
В заключительной части своего выступления Сергей Кравчук обозначил приоритеты на ближайшую перспективу. Среди них — дальнейшее развитие экономики, привлечение инвестиций, продолжение реализации программ по созданию комфортной городской среды. Мэр выразил уверенность, что совместными усилиями удастся сделать Хабаровск еще более привлекательным и перспективным городом для жизни.
Отдельно мэр Сергей Кравчук поблагодарил депутатов за «профессионализм и компетентность и активную гражданскую позицию», отметив, что в совместной конструктивной работе уже сегодня рождается Хабаровск будущего. Комментируя отчет мэра города, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов отметил, что позитивные изменения видны воочию. И депутатский корпус полностью готов к дальнейшей совместной эффективной работе.
«Хабаровск входит в число 25 городов Дальнего Востока, для которых подготовлены мастер-планы долгосрочного развития по поручению президента. Уже реализованы отдельные проекты: построен детский сад на улице Шатова, завершена дорога на улице Героев Пассаров, запущен этап реконструкции двух бульваров. Важнейшие стратегические инициативы — развитие микрорайона “Хабаровск Сити” и комплексное освоение острова Большого Уссурийского острова. Значимую роль играют национальные проекты: средства направлены на поддержку молодёжи, семей, создание комфортной городской среды. Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание развитию муниципалитетов, поскольку именно местная власть ближе всего к решению насущных проблем граждан», — прокомментировал сенатор Совета Федерации Виктор Калашников.