Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отчитался перед городскими депутатами за работу в 2025 году

В минувшем году была введена новая выплата, которая сразу стала одной из востребованных, — родственникам компенсируют проезд к месту нахождения бойца. А для того, чтобы помощь была по-настоящему адресной и своевременной за каждой семьей участника СВО закреплен куратор из городской администрации. Он помогает решать множество бытовых вопросов. Сергей Анатольевич сообщил, что соцблоку им поставлена задача: до 1 июля 2026 года открыть муниципальный Центр работы с участниками СВО и членами их семей. Помимо поддержки в тылу, Хабаровск поддерживает и бойцов «за ленточкой». За счет средств городского бюджета оказана поддержка на более чем 310 млн рублей. Двадцать с лишним хабаровских предприятий производят продукцию для нужд армии. Строительство жилья тоже является одной из ключевых задач. Так, по информации мэра, за три года введено в эксплуатацию порядка 1,2 млн квадратных метров жилья. В этом году планируется сдать 400 тыс. кв. м.