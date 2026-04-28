Автопьяница попал ДТП и ударил по лицу фельдшера скорой помощи

В Красноярске сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия с медицинским работником.
По данным правоохранителей, все произошло ночью 19 апреля. Около 3:00 инспекторы ДПС прибыли на улицу Шумяцкого, чтобы оформить ДТП с участием легкового авто и заметили, что водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Мужчину пригласили в служебную машину для освидетельствования. Догадки полицейских подтвердились, автолюбитель действительно оказался пьян.
Во время составления протокола к автомобилю подошла фельдшер скорой помощи для того, чтобы уточнить состояние мужчины. В этот момент автопьяница проявил агрессию и ударил женщину по лицу.
«Сотрудники полиции применили в отношении мужчины физическую силу и надели на него наручники. После этого он был доставлен в отдел полиции. Фельдшер, пострадавшая от действий водителя, подала заявление с просьбой привлечь его к установленной законом ответственности», — сообщили в ГУ МВД России по региону.
В отношении нарушителя составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 апреля суд назначил ему наказание в виде 10 суток ареста.
Заявление фельдшера зарегистрировано, в настоящее время проводится проверка по факту нанесения побоев.
