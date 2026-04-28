ГИБДД сообщает о 3 пострадавших в ДТП на дорогах Хабаровского края

27 апреля на территории региона произошло 3 дорожно транспортных происшествия, в результате которых травмы получили 3 человека. По видам происшествий зафиксированы наезд на пешехода, съезд автомобиля с дороги и столкновение транспортных средств, сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции за сутки выявили на территории края 405 нарушений правил дорожного движения. Среди наиболее серьёзных нарушений — управление транспортными средствами в состоянии опьянения: таких случаев зафиксировано 17, из них 5 — в Хабаровске. Правонарушения подпадают под ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.
Также отмечено 15 случаев, когда водители не пропускали пешеходов на переходах (12 фактов — в Хабаровске), что является нарушением ст. 12.18 КоАП РФ. Помимо этого, инспекторы зарегистрировали 16 фактов нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (6 случаев — в краевой столице), ответственность за которые предусмотрена ст. 12.29 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.
