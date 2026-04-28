Названа страна, из которой россиянам чаще всего звонят мошенники

Чаще всего россиянам звонят мошенники, находящиеся на Украине. Об этом информирует в ГУУР МВД РФ.
«Основной поток звонков от телефонных мошенников зафиксирован с Украины. Также фиксируются звонки из Юго-Восточной Азии — с острова Бали (Индонезия), Таиланда, Камбоджи», — пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника отдела ГУУР Алексея Горяева.
Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что почти все колл-центры курируются с территории Украины.
Тем временем мошенники придумали новую схему, которая превращает обычных россиян в соучастников преступления. Злоумышленники переводят на карту жертвы деньги, а затем через мессенджер просят вернуть их на другой счет. Таким образом граждане превращаются в так называемых дроперов.
Также аферисты звонят россиянам под видом специалистов, предлагают помочь с оформлением ежегодной семейной налоговой выплаты и просят перевести за это деньги.
Кроме того, мошенники выдают себя за сотрудников СК, обещая компенсации жертвам обмана.