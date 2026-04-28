Зеленый Porsche помог россиянину выиграть в лотерею 5,5 миллиона рублей

Житель России стал счастливым обладателем крупного приза после того, как встретил на улице зеленый кроссовер марки Porsche. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».
«Строитель из Красноярского края Дмитрий выиграл 5,5 миллиона рублей в лотерею “Большая 8”, — говорится в публикации. — Предвестником удачи стал неожиданный “знак” — зеленый спортивный кроссовер, который он увидел всего за час до выигрыша».
По словам мужчины, Porsche Macan он встретил, когда подвозил своего знакомого. Тот обратил внимание на машину и рассказал, что его родственник выиграл точно такую же в лотерее.
Дмитрий, которому раньше «не особо везло», зашел в приложение оператора лотерей и приобрел один билет. Выбирая числа, он ориентировался на любимые цифры и даты рождения его самого и супруги.
Когда счастливчик получил уведомление о выигрыше, он даже не поторопился его проверить, так как ни на что не надеялся.
Зато теперь он с женой сможет решить вопрос с раширением жилплощади: подрастающим детям требуются отдельные комнаты.