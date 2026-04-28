В Хакасском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

Жеребенок мужского пола родился от трехлетней кобылы по имени Мэрилин и семилетнего жеребца по кличке Беня, прибывших в Хакасию из заповедников Оренбуржья. Обладает довольно светлой мастью, а также характерной для лошадей Пржевальского зеброидностью на ногах. Состояние новорожденного находится под круглосуточным наблюдением. Малыш активно питается материнским молоком каждые 10−12 минут, по предварительным данным, он выше среднего роста. После рождения малыш быстро встал на ноги и начал следовать за матерью, находясь под заботой гаремных кобыл. Мэрилин чувствует себя хорошо, ежедневно получает подкормку овсом в объеме 2−3 кг.