В Хакасском заповеднике родился первый жеребенок лошади Пржевальского

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый жеребенок лошади Пржевальского появился на свет в центре реинтродукции Хакасского заповедника, где планируется создать второй полувольный табун этих диких лошадей. Малыш мужского пола обладает светлой мастью, быстро встал на ноги и следует за матерью, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.
«Появление жеребенка лошади Пржевальского в первый год функционирования центра реинтродукции — это не только радостное событие, но и важный шаг на пути к сохранению этого редкого вида. Мы надеемся, что этот маленький житель станет символом возрождения и восстановления популяции лошадей Пржевальского в дикой природе», — заявил директор заповедника Виктор Непомнящий, чьи слова приводятся в сообщении.
Жеребенок мужского пола родился от трехлетней кобылы по имени Мэрилин и семилетнего жеребца по кличке Беня, прибывших в Хакасию из заповедников Оренбуржья. Обладает довольно светлой мастью, а также характерной для лошадей Пржевальского зеброидностью на ногах. Состояние новорожденного находится под круглосуточным наблюдением. Малыш активно питается материнским молоком каждые 10−12 минут, по предварительным данным, он выше среднего роста. После рождения малыш быстро встал на ноги и начал следовать за матерью, находясь под заботой гаремных кобыл. Мэрилин чувствует себя хорошо, ежедневно получает подкормку овсом в объеме 2−3 кг.
Шесть кобыл и два жеребца прибыли в Хакасию в октябре 2025 года из центра реинтродукции заповедников Оренбуржья. В результате племенной работы животные были разделены на два гарема и сейчас находятся в акклиматизационных вольерах, где привыкают к жизни в хакасских степях.
«Сам факт транспортировки жеребых кобыл и успешная выжеребка лишний раз подтверждает высокую эффективность разработанных специалистами Оренбургского центра реинтродукции методов по отлову, сортировке и подготовке лошадей к транслокации. Это не просто маленький светленький жеребенок от Мэрилин, которая является дочкой Рангос, самой продуктивной кобылы оренбургской популяции. Это новая веха в истории сохранения лошади Пржевальского в России», — рассказал руководитель центра реинтродукции лошади Пржевальского заповедников Оренбуржья Евгений Булгаков.
Участок «Камызякская степь с озером Улух-Коль» заповедника «Хакасский» стал вторым в России центром реинтродукции лошади Пржевальского (первый — в заповеднике «Оренбургский»). Выбор участка для обитания животных был тщательно продуман. Степь, благодаря наличию разнообразной кормовой базы, травяных сообществ, соленого озера как источника минералов и ручьев с пресной водой, идеально подходит для лошадей Пржевальского. Условия зимовки, учитывая незначительную высоту снежного покрова, являются оптимальными для них.
Лошадь Пржевальского — один из 17 приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экологическое благополучие». Программа по реинтродукции лошади Пржевальского в заповеднике «Хакасский» проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России.