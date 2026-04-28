Россиянам объяснили, когда работодатель может не дать отпуск летом

Работодатель обязан предоставить отпуск беременным, несовершеннолетним, усыновителям младенцев, родителям детей с инвалидностью и другим льготникам. Также если дата уже зафиксирована в утверждённом графике. В этих случаях отказ недопустим. Если отпуск не дают без оснований — сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.