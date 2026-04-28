Как будут работать почтовые отделения в Красноярском крае в майские праздники

В предстоящие майские праздники большинство почтовых отделений Красноярского края изменит график работы. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час, а 1 и 9 мая станут выходными. Однако для удобства жителей 18 крупных отделений в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске, Дивногорске и еще ряда населенных пунктов региона продолжат работать по обычному расписанию, без изменений. Доставка пенсий и социальных выплат почтальонами будет осуществляться в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России. Уточнить актуальный график работы или найти ближайший открытый офис можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Напомним, поликлиники Красноярского края будут работать 2 и 10 мая с 8:00 до 16:00. Добавим, из-за первомайского праздника последняя рабочая неделя апреля будет четырехдневной.