В Прикамье в майские праздники будет введён особый противопожарный режим

За нарушение запрета грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Режим противопожарной безопасности введут в Пермском крае на время майских праздников, сообщает URA.RU.

По данным информационного агентства, особый противопожарный режим на территории региона введут с 30 апреля по 10 мая. В это время пермякам запрещено жечь траву и мусор, разводить костры, хранить горючие отходы, выбрасывать непотушенные окурки и спички.

За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма достигнет от 30 до 400 тысяч рублей.

Напомним, первый лесной пожар в 2026 году потушили в Закамске. Возгорание обнаружили с помощью космического мониторинга. Причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.