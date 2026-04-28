В Прикамье в майские праздники будет введён особый противопожарный режим

Режим противопожарной безопасности введут в Пермском крае на время майских праздников, сообщает URA.RU.
По данным информационного агентства, особый противопожарный режим на территории региона введут с 30 апреля по 10 мая. В это время пермякам запрещено жечь траву и мусор, разводить костры, хранить горючие отходы, выбрасывать непотушенные окурки и спички.
За нарушение правил гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма достигнет от 30 до 400 тысяч рублей.
Напомним, первый лесной пожар в 2026 году потушили в Закамске. Возгорание обнаружили с помощью космического мониторинга. Причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём.