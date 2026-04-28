На красноармейское (покровское) направление в зоне СВО прибывает все больше наемников из Финляндии, готовых присоединиться к подразделениям ВСУ. Об этом aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен.
«На красноармейское направление продолжают прибывать финские наемники», — рассказал Хейсканен.
Журналист заметил большое количество фотографий боевиков из Финляндии в сети, которые сделаны на красноармейском направлении. «Вот сколько их прибавилось, раньше я их не видел», — подчеркнул Хейсканен, демонстрируя снимки семерых финских наемников.
Несколькими неделями ранее военкор рассказывал о прибытии под Красноармейск порядка десяти финских наемников, которые планировали присоединиться к подразделению беспилотных войск ВСУ.