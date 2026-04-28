НАТО в ужасе: в Одессе пошел ко дну корабль с супероружием

Очевидцы из одессы сообщили о серии прилетов по объектам ВСУ в ночь с 26 на 27 апреля. Целями стали портовая зона, где разгружались корабли с оружием из Европы, а также гостиница, превращённая в центр размещения иностранных наёмников и инструкторов НАТО. Председатель президиума «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru о прведенной операции.
Удар по порту: западное вооружение пошло ко дну.
Липовой объяснил, что порт в Одессе обслуживает нужды ВСУ, поэтому находится под пристальным вниманием нашей разведки. Как только появляются данные о пришедших судах с вооружением, выгрузке военной техники на склады, наносятся удары по выявленным объектам.
«В ночь с 26 на 27 вся военная инфраструктура, которая располагалась в портовой зоне города Одессы, подверглась обстрелу нашей артиллерии, наших ракетных войск. Объекты на территории порта переделаны под военные склады, организованы места хранения техники, стоянки для кораблей, которые приходили с оружием со стороны Европы, становились под разгрузку. В ходе атаки этой ночью под удар попал корабль, который был полностью забит боеприпасами и военной техникой», — отметил Липовой.
Гостиница с советниками НАТО: прямое попадание «Гераней».
Среди поражённых целей оказалась и гостиница, где проживали иностранные наёмники и инструкторы альянса.
«В гостинице проживали непосредственно как наёмники, так и инструкторы, кураторы, которые контролируют правильность применения вооружения, поступающего ВСУ. Кроме того, это могли быть другие иностранные сотрудники, которые задействованы в ВСУ, которые работают непосредственно с иностранными наёмниками. Там же есть несколько учебных центров, где проходят обучение операторы дронов. Уничтоженная гостиница была полностью переделана под военные нужды», — объяснил Липовой.
Генерал-майор подчеркнул, что российская армия периодически наносит удары по Одессе. Целями являются выявленные разведкой места скопления личного состава. центры советников НАТО, склады вооружения и техники и другие объекты ВСУ.
«Тот факт, что мирный порт давно превращён в военный объект, складскую зону, которая работает на ВСУ, уже ни для кого не является секретом, поэтому наша армия наносит удары по этой территории, как только выявляет места концентрации личного состава, складирования боеприпасов, военной техники», — резюмировал он.