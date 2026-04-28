В Красноярске зоопарк с рептилиями получил бессрочную лицензию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевое Управление Россельхознадзора выдало лицензию зоопарку, в котором содержатся рептилии, пауки и насекомые.
По итогам проверки ветеринарные специалисты установили, что организация соответствует требованиям законодательства к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
23 апреля 2026 года ООО «Туман студия природного дизайна» предоставлена бессрочная лицензия на осуществление деятельности зоопарка.
Всего в Красноярском крае лицензии имеют пять зоопарков. Также действуют две лицензии на деятельность зоотеатров и одна — цирка.