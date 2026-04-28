Двухкилометровую дамбу восстанавливают в Приморье

В Лесозаводске восстанавливают дамбу на улице Пархоменко. Сооружение защитит от наводнений несколько тысяч жителей. Техника краевого агентства по мелиорации и гидрологии совместно с минГОЧС Приморья занимается расчисткой склонов и планировкой скального грунта. Общая протяженность объекта — более двух километров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».