Двухкилометровую дамбу восстанавливают в Приморье

В Лесозаводске восстанавливают дамбу на улице Пархоменко. Сооружение защитит от наводнений несколько тысяч жителей. Техника краевого агентства по мелиорации и гидрологии совместно с минГОЧС Приморья занимается расчисткой склонов и планировкой скального грунта. Общая протяженность объекта — более двух километров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Всего задействовано семь единиц техники. Работы планируют завершить к июлю этого года. Проделанные работы смогут уберечь жителей города от подтоплений в летний период.
«Восстановить дамбу планируем к июлю этого года. Специалисты ведомства возводят защитную дамбу и в Красноармейском округе — для сел Рощино и Вострецово», — рассказал замруководителя агентства Владимир Кодинев.
Дамба протяженностью более двух километров станет важным объектом защиты от паводков. Аналогичные работы ведутся в Красноармейском округе для защиты двух сел.