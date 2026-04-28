Двухкилометровую дамбу восстанавливают в Приморье

Сооружение убережет тысячи жителей от подтоплений.

Источник: Комсомольская правда

В Лесозаводске восстанавливают дамбу на улице Пархоменко. Сооружение защитит от наводнений несколько тысяч жителей. Техника краевого агентства по мелиорации и гидрологии совместно с минГОЧС Приморья занимается расчисткой склонов и планировкой скального грунта. Общая протяженность объекта — более двух километров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Всего задействовано семь единиц техники. Работы планируют завершить к июлю этого года. Проделанные работы смогут уберечь жителей города от подтоплений в летний период.

«Восстановить дамбу планируем к июлю этого года. Специалисты ведомства возводят защитную дамбу и в Красноармейском округе — для сел Рощино и Вострецово», — рассказал замруководителя агентства Владимир Кодинев.

Дамба протяженностью более двух километров станет важным объектом защиты от паводков. Аналогичные работы ведутся в Красноармейском округе для защиты двух сел.

