Врач Кондрахин рассказал, как резкая смена погоды ​влияет на человека

Резкая смена погоды может привести к обострению хронических заболеваний, снижению активности и появлению усталости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и терапевт Андрей Кондрахин.

— Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья, — уточнил специалист.

Он также добавил, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде у людей составляет около семи дней.

С точки зрения психоэмоционального благополучия мозг человека при внезапной смене теплой погоды на холодную начинает «бояться» и замедляет когнитивные процессы, передает РИА Новости.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что снежная и холодная погода сохранится в Москве до конца апреля. Потепления стоит ждать не раньше начала мая.

Такой же прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он утверждает, что москвичи могут рассчитывать на потепление в начале мая, однако конец апреля ожидается холодным.