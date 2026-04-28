На омской телебашне распустятся цветы

В день Праздника весны и труда, 1 мая, на телебашнях в разных городах России пройдёт уникальная световая акция. Омская телебашня, как и другие высокие сооружения страны, будет украшена праздничной подсветкой, а на её медиафасаде зрители смогут увидеть динамичную трансляцию, на которой будут распускаться яркие цветы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
На Омской телебашне на световых панно будут плавно сменяться изображения распускающихся лилий, нарциссов и сирени. Это будет частью большого всероссийского проекта, который охватит и другие города. В Казани, Мурманске, Ростове-на-Дону и Самаре фасады телебашен окрасятся в яркие цветочные композиции, а в Москве на медиафасаде Останкинской башни зрители смогут увидеть цветущий яблоневый сад.
Кроме того, в других городах России, таких как Воронеж, Саратов, Симферополь и Якутск, также запланированы тематические световые шоу. На высотных сооружениях появятся изображения цветов, воздушных шаров и праздничных поздравлений с Первомаем.
С наступлением сумерек в Омске и других городах России начнутся праздничные световые шоу, отражающие атмосферу весны и труда.