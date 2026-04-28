На омской телебашне распустятся цветы

В день Праздника весны и труда, 1 мая, на телебашнях в разных городах России пройдёт уникальная световая акция. Омская телебашня, как и другие высокие сооружения страны, будет украшена праздничной подсветкой, а на её медиафасаде зрители смогут увидеть динамичную трансляцию, на которой будут распускаться яркие цветы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).