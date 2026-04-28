Люлин: благодаря труду врачей и фельдшеров наши люди уверены, что им помогут в трудной ситуации

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.
"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем работника скорой медицинской помощи!
Это профессиональный праздник неравнодушных людей, всегда готовых помочь сохранить здоровье и спасти жизнь, облегчить боль пострадавших. Ежедневно бригады скорой медицинской помощи принимают вызовы, чтобы прибыть на место в кратчайшие сроки, провести диагностику и оказать неотложную помощь. Благодаря этому неустанному труду врачей и фельдшеров наши люди уверены, что им помогут в трудной ситуации.
От имени всех пациентов хочу поблагодарить реанимационные, педиатрические, кардиологические, травматологические бригады скорой медицинской помощи! Сердечное спасибо вам за ваш нелегкий, но такой нужный, незаменимый труд, за ваш огромный профессионализм!
Желаю вам и вашим близким всего самого доброго!" — говорится в поздравлении.