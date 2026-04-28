Авиационный класс открывается в иркутской школе № 32

Авиационный класс в 32-й школе — не первый профильный проект в Иркутске. У нас уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, а также дорожный и Газпром-класс. Но этот — особенный. Впервые школа, вуз и крупнейшая авиакомпания страны объединили усилия, чтобы готовить будущих инженеров и пилотов с 10 класса. Ребята смогут не только углубленно изучать физику и математику, но и работать в лабораториях университета, собирать дроны и получать дополнительные баллы при поступлении. Это и есть грамотный подход по подготовке высококвалифицированных будущих кадров.