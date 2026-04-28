Авиационный класс открывается в иркутской школе № 32

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на базе школы № 32 начинает работу профильный авиационный класс.

Проект реализуют вместе с Иркутским филиалом Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) и Группой компаний S7. Обучение будет проходить в течение двух лет: в 10-м и 11-м классах.

Учебная программа включает углубленное изучение профильных предметов, а также практические занятия на базе вуза один раз в неделю. Школьников ждут лабораторные работы по пайке, 3D-моделированию в системе КОМПАС-3D, сборка и пилотирование собственного дрона. Выпускники авиакласса получат именной сертификат, который добавит 7 баллов к ЕГЭ при поступлении в Иркутский филиал МГТУ ГА, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Авиационный класс в 32-й школе — не первый профильный проект в Иркутске. У нас уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, а также дорожный и Газпром-класс. Но этот — особенный. Впервые школа, вуз и крупнейшая авиакомпания страны объединили усилия, чтобы готовить будущих инженеров и пилотов с 10 класса. Ребята смогут не только углубленно изучать физику и математику, но и работать в лабораториях университета, собирать дроны и получать дополнительные баллы при поступлении. Это и есть грамотный подход по подготовке высококвалифицированных будущих кадров.

подчеркнул Руслан Болотов
мэр Иркутска

Сейчас идет предварительный набор в класс. Кандидаты должны иметь средний балл аттестата за 9 класс от 4,5 (без троек по профильным предметам) и личные достижения за последние два года:

призовые места на олимпиадах по математике, физике или информатике (муниципальный или региональный уровень);

спортивные разряды или победы в соревнованиях на выносливость, координацию или в командных видах;

  • грамоты за научно-практические конференции и техническое творчество.

Точный средний балл аттестата станет известен после завершения государственной итоговой аттестации.

Отбор пройдет в несколько этапов: подача заявления и документов, проверка баллов и портфолио, собеседование. Зачисление будет проводиться по рейтингу с учетом коэффициентов за олимпиады и спортивные достижения. Количество мест ограничено.

Прием заявлений — до 31 мая 2026 года. Подать заявку можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 209, по электронной почте school32_irk@mail.ru или по телефону 8 (3952) 22−43−39. Подробная информация также доступна на сайте школы.