В Партии пенсионеров предложили ограничить депутатов Госдумы одним сроком

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны избираться не более чем на один срок, а избирателям надо дать возможность досрочного отзыва парламентария. Такое мнение высказал ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.
Он отметил, что каждый депутат, представляющий конкретные территории, должен быть опорой для граждан в решении их насущных проблем, и должен быть готов отчитываться за конкретные результаты не раз в пять лет, а регулярно.
«Партия пенсионеров считает: пора менять статус народного избранника. Предлагаем вводить реальные механизмы отзыва недобросовестных депутатов, закреплять принцип сменяемости. И главное требование — депутат имеет право не более чем на один срок в парламенте», — заявил Праздников.
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Общая численность депутатского корпуса, согласно Конституции РФ, составляет 450 депутатов. Половина из них избирается по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны (не менее одного округа в каждом из субъектов РФ). Другая половина депутатского корпуса избирается по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий.