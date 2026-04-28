В Партии пенсионеров предложили ограничить депутатов Госдумы одним сроком

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Общая численность депутатского корпуса, согласно Конституции РФ, составляет 450 депутатов. Половина из них избирается по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны (не менее одного округа в каждом из субъектов РФ). Другая половина депутатского корпуса избирается по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий.