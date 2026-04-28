У красноярских производителей нашли семгу без семги и форель без форели

Красноярские предприниматели попались на подмене сырья при производстве рыбы.

Красноярские предприниматели попались на подмене сырья при производстве рыбы. Это удалось выяснить сотрудникам Россельхознадзора при мониторинге системы «Меркурий», где производители оформляют ветеринарные документы.

Так, один производитель рыбной продукции в Красноярске делал филе слабосоленой семги из мороженого лосося. Вес готовой партии составил 3,5 килограмма, при этом семги в составе не оказалось.

Другой предприниматель готовил рыбное ассорти из форели и муксуна. В системе «Меркурий» данные о форели отсутствовали, то есть фактически этот вид рыбы не использовался.

В ведомстве пояснили: при отсутствии достоверной информации в системе установить, откуда на предприятие поступили продукты и насколько они безопасны, невозможно.

Обоим предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушений.

Фото на главной: freepik.com.

