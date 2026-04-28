Магазин вернет норильчанину деньги за некачественный телевизор

Магазин бытовой техники вернет жителю Норильска деньги за проблемный телевизор и возместит моральный вред. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
В прошлом году житель Норильска приобрел телевизор стоимостью 44 999 рублей. В течение гарантийного срока в товаре проявились существенные недостатки: длительная загрузка программного обеспечения, медленная работа операционной системы и низкое качество изображения.
«Потребитель направил продавцу претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные средства, однако она была оставлена без ответа, поэтому он решил обратиться в суд», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты регионального Управления оказали норильчанину содействие в судебной защите его прав. Стороны пришли к мировому соглашению.
Согласно договоренности, ООО «МВМ» выплатит северянину компенсацию в размере 63 999 рублей, что включает: стоимость товара — 44 999 рублей, неустойку — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей и штраф — 5 000 рублей.
