По улицам Омска начал курсировать «Трамвай Победы»

К празднику брендируют также автобус и троллейбус.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии 9 мая в Омске часть общественного транспорта оформляют в стилистике Великой Победы. На улицах уже можно увидеть трамвай № 81 в красочном тематическом дизайне. Об этом рассказал землякам мэр 28 апреля.

Вагон раскрашен красным, белым и черным, на него нанесены изображение георгиевской ленты, ордена Красной Звезды и надписи. Именно эта машина примет пассажиров акции «Трамвай Победы», встречая песнями военных лет и стихами. 8 и 9 мая он будет работать на маршруте № 4.

К празднику на улицы города выйдут автобус и троллейбус в таком же оформлении.