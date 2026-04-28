По улицам Омска начал курсировать «Трамвай Победы»

В преддверии 9 мая в Омске часть общественного транспорта оформляют в стилистике Великой Победы. На улицах уже можно увидеть трамвай № 81 в красочном тематическом дизайне. Об этом рассказал землякам мэр 28 апреля.
Вагон раскрашен красным, белым и черным, на него нанесены изображение георгиевской ленты, ордена Красной Звезды и надписи. Именно эта машина примет пассажиров акции «Трамвай Победы», встречая песнями военных лет и стихами. 8 и 9 мая он будет работать на маршруте № 4.
К празднику на улицы города выйдут автобус и троллейбус в таком же оформлении.