Семга без семги: в Красноярске ИИ нашел нарушения в рыбной продукции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россельхознадзор с помощью искусственного интеллекта выявил нарушения при оформлении ветеринарных документов на рыбную продукцию.

Источник: НИА Красноярск

Мониторинг проводится в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС». Он позволяет в ежедневном режиме отслеживать оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов и выявлять несоответствия в данных о сырье.

В апреле 2026 года нарушения зафиксированы у двух индивидуальных предпринимателей в Красноярске. В документах на производство рыбной продукции были указаны недостоверные сведения о сырье. Так, при выпуске «семги филе слабосоленой» фактически использовался «лосось мороженый», при этом семга в сырье не применялась. В другом случае при производстве рыбного ассорти с заявленной форелью данные системы не подтвердили использование этого вида рыбы.

Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

