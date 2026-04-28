Семга без семги: в Красноярске ИИ нашел нарушения в рыбной продукции

В апреле 2026 года нарушения зафиксированы у двух индивидуальных предпринимателей в Красноярске. В документах на производство рыбной продукции были указаны недостоверные сведения о сырье. Так, при выпуске «семги филе слабосоленой» фактически использовался «лосось мороженый», при этом семга в сырье не применялась. В другом случае при производстве рыбного ассорти с заявленной форелью данные системы не подтвердили использование этого вида рыбы.