СК возбудил дело о нападении на журналистов в частном детсаду Красноярска

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Причиной стал инцидент в частном детсаду Красноярска. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.
По данным следствия, 21 апреля съёмочная группа программы «Проверка» местной телекомпании приехала в частный детский сад, чтобы снять сюжет по жалобам горожан. Как сообщается, на кухне учреждения ведущая обнаружила подозрительную бутылку — предположительно, с алкоголем.
В этот момент в помещение ворвались неизвестные люди, которые не представились. Они потребовали прекратить съёмки, вытолкали журналистку и оператора на улицу и повредили видеокамеру. Ведущая успела заснять происходящее на телефон. Позже телеканал опубликовал её фотографию с синяком на руке.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
