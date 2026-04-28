Назван новый глава Россотрудничества после ухода с поста Евгения Примакова

Игорь Чайка назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.
Вместе с тем, добавляется в документе, Чайка освобожден от ранее занимаемой должности заместителя главы Россотрудничества.
До этого сообщалось, что предшественник Чайки Евгений Примаков освобожден от занимаемой должности. По его словам, он не собирается продолжать государственную службу и не собирается баллотироваться в Государственную думу. В планах бывшего руководителя вернуться к журналистике, аналитике и научной работе.
Отметим, Евгений Примаков руководил Россотрудничеством шесть лет. За этот срок было подписано 26 соглашений по программе «Русских домов». Причем 14 из них — со странами Африки. Кроме того, за почти 6 лет Агентство в два раза увеличило набор иностранных студентов для обучения в российских ВУЗах, вдвое и более выросло число молодых лидеров, которые приезжают в Россию на стажировки.
Ранее Примаков прокомментировал действия Германии накануне 9 мая. По его словам, власти ФРГ по-хамски пытаются отстранить представителей России от мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также Примаков объявил в 2024 году, что работа Русского дома в Черногории полностью прекращена, а работа российских культурных центров в Словакии, Румынии, Словении и Дании серьезно ограничена. Но, тем не менее, работает культурный центр в Чехии и даже Польше.
До этого Евгений Примаков рассказал KP.RU, что в Африке начали открываться Русские дома, а местные жители проявляют большой интерес к изучению русского языка и культуры. В 2023 году на континенте удалось открыть восемь культурных домов.
С приходом на должность в Россотрудничество Примаков сообщил, что в центральном аппарате агентства произошли существенные изменения. Появились новые подразделения: управление содействия международному развитию и гуманитарных программ, организационно-аналитическое управление, управление информационной политики и информатизации. При этом корректировка внутренней структуры организации позволила избежать задвоения функций.