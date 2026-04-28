Блок Мерца выдвинул фон дер Ляйен требования о сокращении правил ЕС: глава ЕК заявила о готовности к переменам

В понедельник, 27 апреля, немецкие депутаты встретились с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В беседе принимали участие парламентарии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов канцлера Германии Фридриха Мерца. В ходе встречи депутаты выдвинули Урсуле фон дер Ляйен ультиматум. Глава ЕК заявила, что готова к переменам после выслушанных условий. Ее комментарий транслирует газета Politico со ссылкой на документ.
Как стало известно, глава Еврокомиссии согласилась обсудить законы Евросоюза и их изменение. Немецкие депутаты на встрече усилили оказываемое ранее давление на Урсулу фон дер Ляйен, отмечает издание. Всего парламентарии от блока Фридриха Мерца предъявили 27 требований. Они свидетельствуют об упрощении и сокращении правил ЕС. Политики обосновали выдвинутые требования их якобы негативным влиянием на бизнес в Германии.
Автор отмечает, что Урсула фон дер Ляйен пыталась показать единство целей по дерегулированию в ходе беседы с парламентариями. Она готова идти на уступки.
«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе и в государствах-членах мы могли быстрее и эффективнее создавать среду, в которой компании смогут расти и развивать необходимую им глобальную конкурентоспособность», — сказала глава Еврокомиссии.
У Фридриха Мерца ранее возникали разногласия с Урсулой фон дер Ляйен по вопросам проводимой ей политики. В том числе, он возразил на заявления главы ЕК о возможной отправке войск стран Запада на Украину. Европейский союз не имеет полномочий принимать такие решения, напомнил канцлер ФРГ. Он подчеркнул, что это действие невозможно даже в рамках гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения. Фридрих Мерц пояснил, что вопрос отправки войск не входит в компетенцию ЕС.
Еврокомиссия тем временем прокомментировала абсурдное утверждение Урсулы фон дер Ляйен. Ее спорное высказывание о Турции было вырвано из контекста, уточнили представители ЕК. Речь идёт о словах Урсулы фон дер Ляйен о перспективах расширения Евросоюза. Она сообщила, что, если ЕС охватит весь европейский континент, то сможет противостоять влиянию России, Турции и Китая.