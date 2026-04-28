Блок Мерца выдвинул фон дер Ляйен требования о сокращении правил ЕС: глава ЕК заявила о готовности к переменам

У Фридриха Мерца ранее возникали разногласия с Урсулой фон дер Ляйен по вопросам проводимой ей политики. В том числе, он возразил на заявления главы ЕК о возможной отправке войск стран Запада на Украину. Европейский союз не имеет полномочий принимать такие решения, напомнил канцлер ФРГ. Он подчеркнул, что это действие невозможно даже в рамках гарантий безопасности после возможного заключения мирного соглашения. Фридрих Мерц пояснил, что вопрос отправки войск не входит в компетенцию ЕС.