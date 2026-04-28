В Рособрнадзоре признали систему ЕГЭ неидеальной

В Рособнадзоре понимают, что российская модель ЕГЭ не является идеальным, и продолжают работать над её усовершенствованием. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Поверьте, ни в Рособрнадзоре, ни в Институте оценки качества, в Федеральном институте педагогических измерений, в Федеральном центре тестирования — у всех команд, которые работают над этим, нет никогда иллюзий, что он идеальный. Мы прекрасно знаем наши сильные и слабые стороны, и есть над чем работать», — сказал Музаев ТАСС, добавив, что в последнее время критика ЕГЭ связана с обеспечением комфорта в аудиториях.
При этом, несмотря на критику действующая система ЕГЭ обеспечивает равные условия для выпускников из разных регионов и прозрачность отбора в вузы. Отменять его не планируется, подчеркнул Музаев.
Напомним, в России обсуждают идею отказа от сдачи ЕГЭ. По мнению одного из основателей экзамена и президента РУДН Владимира Филиппова, после отмены ЕГЭ общество вернется к платным подготовительным курсам при учебных заведениях.