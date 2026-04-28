Хабаровские врачи возвращают тяжело раненых бойцов СВО к жизни

Врачи краевой клинической больницы имени профессора Сергеева находятся почти на передовой линии фронта. К ним привозят с СВО раненых с тяжелейшими травмами и ампутациями, которым здесь делают операции и реконструкции, а потом проводят курс реабилитации, используя уникальные методы восстановления.
Об особенностях лечения таких пациентов корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» беседует с заведующей физиотерапевтическим отделением, кандидатом медицинских наук Ларисой Сковычевой.
Воспоминания, которые лишают сна и покоя.
Понятно, что у наших медиков никогда не было опыта лечения таких ран, с которыми к ним поступают бойцы. Почти у всех проблемы с барабанными перепонками — они лопаются, надо кричать, чтобы пациент понял, что ему говорят. Это последствия минно-взрывных ранений.
Акустические травмы, сложнейшие переломы, повреждение мягких тканей. Недавно сюда поступил парень с открытой черепно-мозговой травмой. Все случаи редкие и тяжелые. Иногда — исключительные.
— По средам у нас большой обход, — рассказывает главный реабилитолог края Лариса Сковычева. — Смотрели молодого бойца, у которого большая гнойная рана, причем зловонная. Оказалось, в рану во время взрыва попали носки, стельки от обуви и даже кусок подошвы.
Современное оружие таково, что бойцы получают тяжёлые ранения с большим объемом поражения мягких тканей.
Конечно, в прифронтовых госпиталях на первом этапе им, получившим травмы, сразу делают устройство временной фиксации, стараясь спасти конечности. Это происходит в полевых условиях, порой ночью. Некоторые аппараты потом приходится демонтировать или корректировать.
В помощи бойцам задействованы все отделения первой больницы. А реабилитация начинается уже на следующий день после поступления пациентов в стационар.
Здесь не ждут, когда раненого прооперируют хирурги, проведут сложную операцию, а потом и реконструкцию, начинают работать сразу. И для каждого солдата в отделении находят тот метод лечения, который нужен именно ему.
Чаще всего у ребят нарушение сна, их преследуют навязчивые воспоминания, скажем, летящая в воздухе нога, которую он потерял, им слышатся звуки дронов, избавиться от которых они не могут.
Запах свежести, весны и Победы.
Поэтому наши медики занимаются не только ранами, но и посттравматическими стрессовыми расстройствами. По статистике, у 80% бойцов на втором месяце службы наблюдаются такие симптомы. Это острое состояние, когда ребята не спят. Если человек не спит, реабилитация невозможна.
— Первый вопрос, который должен задать реабилитолог больному утром: «Как вы спали?» Да, сделают ему сложную высокотехнологичную операцию, но без реабилитации он не встанет на ноги, — говорит моя собеседница.
В больнице есть единственный на Дальнем Востоке аппарат, который использует магнитное поле, способное влиять на активность нейронов головного мозга. После второй-третьей процедуры раненые успокаиваются, начинают спать.
Озонотерапия — еще одно чудодейственное средство. Ещё недавно она использовалась исключительно в косметологии, но у нее, оказывается, широкий спектр возможностей заживления гнойных ран.
— Озон — газ, который участвовал в создании жизни на земле, а сейчас помогает восстанавливать здоровье раненых, — говорит Лариса Сковычева. — Мы одеваем специальный сапог больному с ампутированными конечностями, пропитываем физраствором и подаем чистый озон, — объясняет врач. — Долго не заживающие и трофические раны начинают затягиваться. Только так можно подготовить больного к операции, а потом к протезированию.
Иногда реабилитологам ставят очень жесткие сроки, невозможно короткие, но они стараются уложиться, понимая, что за этим — возможность вылечить бойца.
Скажем, снимают аппарат, а его установили не очень точно, стопа потеряла способность выпрямляться. Дается неделя, чтобы привести ее в нормальное положение.
Врач говорит, что это нереально. Добавляют еще несколько дней. Начинают работать с пациентом, тот старается изо всех сил, проявляя невероятную силу воли, — и они побеждают беду.
Встать на ноги, даже если их нет.
Большая проблема для медиков — долго лежащие пациенты. Скажем, тяжелобольному человеку не могли сразу сделать операцию, он все время лежал. Потом его сложно поднять с постели, посадить, у него начинаются расстройства гемодинамики: головокружение, рвота.
Парень, 23 года. У него перелом таза и бедренной кости плюс повреждена нога. Переломы зафиксированы аппаратом, но у него страх встать. А его надо буквально поставить на ноги, но для начала хотя бы приподнять голову от подушки.
— Мы не можем новорожденному дать книгу и заставить его читать, если он азбуки не знает, — говорит врач. — То есть, это — элементарное начало реабилитации.
Больнице дали на апробацию серьезный вертикализатор российского производства, они используются в таких случаях.
Мужчине 43 года, после ампутации обеих ног он психологически не готов встать во весь рост, а вставать нужно, чтобы заживали кости, не терялось состояние опороспособности, улучшалось кровоснабжение всех органов.
Медсестре, которая работает с таким пациентом, надо расположить его к себе, постараться вызвать у него доверие, убедить, что он может стоять. И тут надо быть и психологом, и сестрой, и мамой.
Конечно, для того, чтобы человек встал, есть специальные столы, подвесные системы, которые прочно фиксируют пациента, иначе маленькая медсестра его, часто с большим весом, просто не удержит.
К президенту он подошёл строевым шагом.
Бойцы мужественно преодолевают все испытания, ибо уверены: все, что делают медики, — во имя их спасения. И еще один случай, о котором хочется рассказать отдельно.
В больницу поступил парень со сложной сосудистой травмой, осколок пересек ему подколенную артерию, образовалась подколенная аневризма, большая пульсирующая опухоль. Был большой риск потерять молодого человека. Во всяком случае, ампутация была неизбежна.
В Москве отказались его оперировать, слишком велик был риск летального исхода. Хабаровские сосудистые хирурги провели очень сложную операцию, она оказалась успешной. Никто не знал, что их пациент был не обычный военнослужащий.
Через неделю Президент России вручил ему Звезду Героя России и именной пистолет. Боец подошел к Владимиру Путину строевым шагом и доложил главнокомандующему, что готов продолжать службу.
Потом отважный десантник вернулся в больницу на реабилитацию. На коленном суставе у него была большая контрактура — это состояние, при котором сустав теряет обычную подвижность, застывая в одном положении. Он не сгибается и не разгибается. Его надо долго и упорно разрабатывать. Через боль, напряжение.
Первый в крае Герой России тоже проходил лечение в этой больнице. Здесь ему извлекли пулю из-под сердца. Полковника не взялись оперировать в федеральных центрах.
В первой краевой больнице врачи через прокол достали пулю и удалили ее. По всем показаниям, мужчину должны были комиссовать, но он настаивал на том, что хочет продолжать служить. Офицер вернулся в строй. Теперь он уже генерал-майор.