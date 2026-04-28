В Новосибирской области начался сезон лесных пожаров

По оперативным данным министерства природных ресурсов и экологии с начала пожароопасного периода на территории региона уже зафиксировано четыре лесных пожара.

Два возгорания на площади 18,44 гектара произошли в Краснозёрском лесничестве, и ещё два (42,2 гектара) — в Карасукском лесничестве.

Хорошая новость в том, что в прошлом году на эту же дату уже произошло 28 лесных пожаров на общей площади около 200 гектаров. Впрочем, впереди длинные и жаркие выходные, когда люди массово отправятся на загородный отдых. А сельхозпредприятия и фермеры, несмотря на строжайший запрет и огромные штрафы, продолжают выжигать сухую траву. Именно переход огня с земель сельхозназначения является основной причиной возникновения лесных пожаров.

Виталий Злодеев.