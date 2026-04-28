Бухгалтер из Хабаровска выписала себе премии и зарплаты на 6,2 млн рублей

Бывший главный бухгалтер коммерческой фирмы из Хабаровска два года методично опустошала счета предприятия, прикрываясь фиктивными накладными и щедрыми премиями в свой адрес. Когда собственник бизнеса наконец заглянул в бухгалтерию, то недосчитался 6,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба городской полиции.
Индивидуальный предприниматель, занимающийся ремонтом автомобильной техники, обратился в полицию после внутренней ревизии. Назначенная экспертиза подтвердила: дыра в бюджете не случайность, а результат планомерной работы. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции задержали 49-летнюю жительницу Железнодорожного района, которая прежде возглавляла бухгалтерию этой фирмы.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год женщина, имея доступ к банковским счетам, чувствовала себя полноправной хозяйкой финансовых потоков. Она необоснованно выписывала себе премии, завышала зарплату, списывала деньги под фиктивные накладные расходы — словом, превратила фирму в личный кошелек. Все похищенное уходило на собственные нужды.
Когда схема вскрылась, полицейские изъяли у фигурантки смартфон, телевизор и 30 тысяч рублей наличными в счет погашения ущерба. На этом взыскание не остановится — готовятся документы на арест банковских счетов.
Против бывшего бухгалтера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.