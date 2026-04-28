Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman заявил, что ему не стыдно за решение попробовать на вкус лед Байкала

По мнению исполнителя, стыдно выслуживаться перед Западом, «как это делают некоторые».

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, не считает постыдным свое решение попробовать на вкус лед озера Байкал, куда хуже, по его мнению, выслуживаться перед Западом. Об этом он заявил ТАСС.

В феврале артист разместил у себя в соцсетях видео, на котором заявил, что пробует «самое чистое озеро в мире Байкал на вкус».

«По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые, — считает артист. — Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство».

Видео, опубликованное певцом на Байкале, вызвало общественный резонанс.