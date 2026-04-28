Команда Богучанской ГЭС победила на турнире по охране труда и промышленной безопасности

Команда Богучанской ГЭС заняла 1-е место в интеллектуальной игре, организованной Красноярской краевой организацией «Всероссийского Электропрофсоюза».
Соревнования знатоков норм охраны труды и промбезопасности в формате «Брейн-Ринг» проходят каждый год в канун Всемирного дня охраны труда. В традиционном турнире приняли участие команды восьми энергетических предприятий края.
Главная цель организаторов — повышение уровня знаний и ответственности энергетиков, соблюдение правил и требований охраны труда на предприятиях, снижение рисков производственного травматизма.
Для участия в турнире предприятия, среди которых есть генерирующие (тепловые станции и ГЭС), сетевые и сбытовые компании, формируют команды из шести сотрудников в возрасте до 40 лет. Основу команды Богучанской ГЭС составили опытные знатоки — начальник смены машинного зала Борис Рожков, инженер по метрологии Оксана Волчек, специалист по охране труда Екатерина Власова и машинист гидроагрегатов Антон Плетенкин.
Хорошо показали себя и молодые специалисты — машинисты гидроагрегатов Захар Шевкунов и Андрей Васин, впервые принимавшие участие в представительном турнире.
Команда Богучанской ГЭС продемонстрировала знания и волю к победе с самого начала. Энергетики из Кодинска в отборочном этапе победили команду Красноярской ТЭЦ-1, в полуфинале выиграли матч с командой «Красноярскэнерго». В финале, где встретились команды Богучанской и Красноярской ГЭС, капитан Борис Рожков воспользовался правилами турнира и остался за столом один — если игрок дает правильные ответы, это дает дополнительные баллы. Хотя его соперник из команды Красноярской ГЭС тоже пытался использовать этот шанс, ответы Бориса Рожкова были точнее и впервые принесли Богучанской ГЭС главную награду.
Охрана труда и промышленная безопасность — безусловный приоритет для всех сотрудников Богучанской ГЭС. На предприятии внедрены современные стандарты обучения, обязательные для каждого, от рядового специалиста до руководителей высшего звена. Команда Богучанской ГЭС четыре раза становилась призером краевого турнира, сотрудники станции неоднократно получали титулы лучших игроков. Знания кодинских энергетиков получили признание и на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала, где оперативники Богучанской ГЭС демонстрируют высокие результаты.