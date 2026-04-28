Команда Богучанской ГЭС победила на турнире по охране труда и промышленной безопасности

Команда Богучанской ГЭС продемонстрировала знания и волю к победе с самого начала. Энергетики из Кодинска в отборочном этапе победили команду Красноярской ТЭЦ-1, в полуфинале выиграли матч с командой «Красноярскэнерго». В финале, где встретились команды Богучанской и Красноярской ГЭС, капитан Борис Рожков воспользовался правилами турнира и остался за столом один — если игрок дает правильные ответы, это дает дополнительные баллы. Хотя его соперник из команды Красноярской ГЭС тоже пытался использовать этот шанс, ответы Бориса Рожкова были точнее и впервые принесли Богучанской ГЭС главную награду.