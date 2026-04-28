Народные приметы на 29 апреля: чего нельзя делать в день Ирины рассадницы?

29 апреля верующие вспоминают мучениц Агапию, Ирину и Хионию Аквилейских. В народном календаре — Ирина рассадница. Этот день на Руси был известен множеством примет и обычаев, знали наши предки и строгие запреты, нарушение которых якобы могло обернуться потерями и болезнями. Расскажем, как было принято вести себя в старину 29 апреля, чтобы избежать неприятностей.
Народные приметы на 29 апреля: что нельзя делать.
В день Ирины Рассадницы запрещается говорить неправду. Лжецам может грозить безденежье.
Рекомендуется избегать споров и выяснения отношений. Противоречия могут обернуться крупной ссорой, а то и дракой.
Если не уверены в человеке, лучше не давайте ему взаймы. Велика вероятность того, что он никогда не вернет вам деньги.
Не стоит тратиться на одежду или обувь — долго они не прослужат. Постарайтесь экономить, чтобы вскоре не пожалеть о собственной расточительности.
Не покупайте мебель — Домового рассердите. Если он осерчает, покоя никому не даст — будет греметь посудой по ночам, громко ухать и хватать за ноги.
На Руси 29 апреля не разрешалось стирать белье. Якобы вода «смоет» с вещей защиту от болезней.
Нежелательным считалось и рукоделие, так как нечисть будет нитки путать и иголки прятать.
Чтобы не лишиться семейного счастья, в день Ирины рассадницы лучше не глядеть в чужие зеркала и не перестилать супружескую постель.
Если женщина боится, что муж начнет гулять, 29 апреля ей не следует ходить по дому босиком и с распущенными волосами.
Мужчине, чтобы супруга не изводила ревностью, не стоит спать на двух подушках.
Тем, кто верит в приметы, в этот день лучше не рассказывать окружающим о своих снах. Если проболтаться, то хорошее не сбудется, а дурное воплотится в жизнь.
Чтобы не было беды, в день Ирины рассадницы ни в коем случае не прощайтесь с людьми на пороге. А то может статься, что эта встреча окажется последней, предупреждали мудрецы на Руси.
Народные приметы на 29 апреля: что можно делать.
29 апреля наши предки готовили к посадке семена. В южных регионах на Руси люди вовсю трудились в огородах — сажали капусту. День считается благоприятным для работы на земле. Можно пересаживать домашние растения, они хорошо приживутся.
На Ирину рассадницу в давние времена было принято задабривать Домового. Люди старались угодить ему, оставив за печкой пироги с молоком. Нередко для него готовили не только угощения, но и подарки. Считалось, что Домовой будет рад и звонкой монете. Если дух в хорошем настроении, значит и хозяевам поможет с радостью.
День подходит для общения с друзьями и новых знакомств. Если человек одинок и мечтает найти вторую половинку, у него есть все шансы встретить свою любовь.
Народные приметы о погоде на 29 апреля.
В старину говорили, что нерастаявшие к 29 апреля сугробы сулят холодное лето и скудный урожай зерна. Если снег продолжает идти, в мае возможны заморозки.
Сухая и солнечная погода в этот день — обещание теплого лета. Зерна, овощей и фруктов будет много.
Радуга на небе — добрый знак. Наши предки считали, что она предвещает людям удачу.
Туман к вечеру указывает на потепление, ветер, усилившийся к ночи, — на похолодание.
Если звезд в ночном небе не видно, впереди ненастье.
Дать подсказку о погоде могут и животные. В давние времена люди обращали внимание на их поведение, чтобы знать, какой день их ждет. Например, вой собак 29 апреля считался предвестником проливных дождей. Если же кошка часто мяукает и на улицу просится — впереди ждут теплые деньки.
Именинники 29 апреля.
В этот день именины празднуют Александр, Аркадий, Георгий, Ефим, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.