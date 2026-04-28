Народные приметы на 29 апреля: чего нельзя делать в день Ирины рассадницы?

На Ирину рассадницу в давние времена было принято задабривать Домового. Люди старались угодить ему, оставив за печкой пироги с молоком. Нередко для него готовили не только угощения, но и подарки. Считалось, что Домовой будет рад и звонкой монете. Если дух в хорошем настроении, значит и хозяевам поможет с радостью.