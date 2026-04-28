530 тыс. человек посетили фестиваль INTERVALS 2026 в Нижнем Новгороде

530 тысяч гостей посетили Девятый Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS 2026 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие проходило с 23 по 26 апреля. В нем приняли участие художники из России, Италии, Китая, Германии и других стран. Локации фестиваля находились в 20 местах: от исторических зданий до индустриальных объектов.
Больше всего гостей было в павильоне № 2 Нижегородской ярмарки. Там была представлена инсталляция Chronomorph от коллектива PANTERRA.