От +4 до +15 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 апреля немного потеплеет по сравнению с понедельником. Подробный прогноз на вторник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 28 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 м/с. В ночь на 29 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный сменится на северо-западный и задует со скоростью 5 — 10 м/с.
В Ростовской области во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь днем по северной половине региона местами пройдет небольшой дождь. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, местами возможны порывы 15 — 17 м/с. В ночь на среду синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, ветер юго-западный с переходом на северо-западный задует со скоростью 5 — 10 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 28 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +13 — +15 градусов. В ночь на 29 апреля столбики термометров опустятся до +4 — +6 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +8 до +13 градусов, по югу — до +16. В ночь на среду ожидается от +3 до +8 градусов, при прояснениях возможно понижение до 0.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
